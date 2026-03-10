Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuveyt duyurdu: '6 İHA etkisiz hale getirildi'

Kuveyt duyurdu: '6 İHA etkisiz hale getirildi'

10.03.2026 08:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kuveyt duyurdu: '6 İHA etkisiz hale getirildi'

Kuveyt Ulusal Muhafızları, ülkenin kuzey ve güneyindeki sorumluluk bölgelerinde 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, önem taşıyan bölgelerde 6 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sözcü Cadan, bu adımın "güvenliği artırma, hayati tesisleri koruma ve olası tehditlere karşı koyma" yönündeki çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı gerçekleştirildiği, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyurulmuştu.

İlgili Konular: #İHA #Kuveyt

İlgili Haberler

Bahreyn’de İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bahreyn’de İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’a ait olduğu ileri sürülen bir İHA’nın başkent Manama’da bir konut binasını hedef aldığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer saldırıyı “açık bir İran saldırısı” olarak nitelendirdi.
Erbil'deki ABD üssüne İHA saldırısı
Erbil'deki ABD üssüne İHA saldırısı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD askeri üssü bir İHA tarafından hedef alındı. Patlamaların ardından hava savunma sistemleri devreye girerken bölgede yoğun uçaksavar ateşi duyuldu.
Körfez ülkeleri İHA ve füze saldırısı altında: Üç ülke alarma geçti
Körfez ülkeleri İHA ve füze saldırısı altında: Üç ülke alarma geçti Körfez bölgesinde Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’de gece saatlerinde hava saldırıları ve önleme operasyonları yaşandı. Yetkililer, çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.