Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı.

AA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:32
Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi
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Kore Yarımadası'nda tansiyon bir kez daha yükseldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.


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