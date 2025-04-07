Le Pen krizi Türkiye’ye uzandı: İmamoğlu'nun tutukluluğu gündemde

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:55

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:55

Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’e verdiği açık desteğin, Fransa’nın içişlerine müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Bayrou, Le Parisien dergisine verdiği röportajda, Trump’ın sözlerinin iç müdahale teşkil edip etmediğine dair bir soruya, “Evet ve müdahale artık dünyanın kanunu haline gelmiştir” yanıtını verdi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Le Pen’i bir “cadı avı” kurbanı olarak nitelendirerek, “MARINE LE PEN’E ÖZGÜRLÜK!” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Le Pen’in siyasi inançları nedeniyle yargılandığını öne sürmüştü.

TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Fransa Başbakanı Bayrou, siyasi sınırların küresel tartışmalarda etkisini yitirdiğini vurguladı.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasına atıfta bulunarak Türkiye’deki gelişmelerin de uluslararası kamuoyunu etkilediğini belirtti.

Bayrou, “Ülke içinde yaşananlar Washington’a iletiliyor. Türkiye’de olup bitenler bizi haklı olarak etkiliyor. Üç çeyrek asır boyunca demokrasi ve hukukun üstünlüğü anlayışımızın gezegenin her yerinde karşı konulmaz bir şekilde kendini dayatacağına inandık” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN DEĞİŞTİĞİNİ KEŞFEDİYORUZ”

Dünyada demokratik değerlerin giderek sorgulanmaya başladığını kaydeden Bayrou, liberal düzene karşı küresel bir hareket oluştuğunu belirterek, “Birdenbire dünyanın değiştiğini keşfediyoruz. Birçok kıtada bazıları, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve uluslararası demokratik anlayışın geçmişte kalması gerektiğine karar vermiş görünüyor. Liberal olmayan bir ahlaksızlık enternasyonali yaratılmak isteniyor” dedi.