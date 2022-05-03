Libya Başbakanı'ndan seçim açıklaması: Libyalılar için başka bir yol yok
Libya Başbakanı, Facebook'ta yayınlanan bir video aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Başbakan, Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka bir yol olmadığını dile getirdi
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yolun olmadığını belirtti.
Dibeybe, Facebook'ta yayınlanan bir video aracılığıyla, Misrata Belediye Meclisi'nde bir dizi kent temsilcisi ve siyasilerin katılımıyla düzenlenen bir bayramlaşma programı sırasında açıklamalarda bulundu. Parlamento seçimlerinin kolay ve yasalarının yürürlükte olduğunu ifade eden Dibeybe, tüm engellemelere rağmen seçimlere gidileceğini söyledi.
Dibeybe, "Savaş yok, kavga yok. Hükümetimiz yoksulun ve dar gelirlinin yanında oldu. Yoksullara destek olmaya devam edeceğiz. Emeklilere yapılan zamlar bayramdan sonra ödenecek. Elektrik konusunda yaşanan sıkıntılar da çözülmek üzere. Libyalılar için parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok" ifadelerini kullandı. Dibeybe, Misrata halkından seçimlerin düzenlenmesi için destek talebinde bulundu.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu tarafından Ramazan bayramı münasebetiyle yapılan açıklamada, Libyalıları farklılıkları bir kenara bırakıp yeniden birleşmeye çağırdı.
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.
Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.
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