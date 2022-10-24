Lübnan basını duyurdu: Esad görüşmeyi iptal etti
Suriye’deki Esad rejiminin, deniz sınırı müzakereleri için Lübnan heyeti ile Şam’da 26 Ekim’de yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği belirtildi.
Lübnan basını, iptale ilişkin haberlerini cumhurbaşkanlığındaki diplomatik kaynaklara dayandırdı.
Buna göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ülkenin kuzeyindeki deniz sınırının çizimi konusunda Esad rejimi ile müzakerelerin iki gün sonra başlayacağını duyurmasının ardından Şam yönetimi harekete geçti.
“MÜNASİP BİR ZAMAN DEĞİL”
Şam'ın “münasip bir zaman değil” gerekçesiyle Lübnan heyetinin ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından gün içinde yapılan açıklamada, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab başkanlığındaki bir heyetin 26 Ekim’de deniz sınırı konusunda Şam’da temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü
- MHK'ye patladı: 'Anlayamıyorum...'