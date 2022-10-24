Lübnan basını duyurdu: Esad görüşmeyi iptal etti

24 Ekim 2022 Pazartesi, 20:27

Lübnan basını, iptale ilişkin haberlerini cumhurbaşkanlığındaki diplomatik kaynaklara dayandırdı.

Buna göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın ülkenin kuzeyindeki deniz sınırının çizimi konusunda Esad rejimi ile müzakerelerin iki gün sonra başlayacağını duyurmasının ardından Şam yönetimi harekete geçti.

“MÜNASİP BİR ZAMAN DEĞİL”

Şam'ın “münasip bir zaman değil” gerekçesiyle Lübnan heyetinin ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından gün içinde yapılan açıklamada, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab başkanlığındaki bir heyetin 26 Ekim’de deniz sınırı konusunda Şam’da temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.