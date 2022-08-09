Lübnan'da suikast: Fetih yetkilisi öldü
Lübnan'da Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in üst düzey güvenlik yetkilisi düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.
Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Ahbar Gazetesi'nin geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilere ait Ayn el Hilve'de bir suikast yaşandı.
Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Fetih'in diğer Filistinli gruplarla koordinasyonunda sorumlu askeri yetkili olan Said Alaaddin, kampta bir markette beklerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısını uğradı.
Saldırı sonucu Alaaddin'in olay yerinde hayatını kaybettiği, saldırganların da kaçtığı ifade edildi.
Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor.
Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Ülkedeki en büyük kamp olan Ayn el-Hilve, zaman zaman Filistinli gruplar arasındaki silahlı çatışmalara sahne oluyor.
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