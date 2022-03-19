Lukaşenko: Sovyetler Birliği olsaydı her türlü krizi önlüyor olabilirdik
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna krizine ilişkin konuşurken "Sovyetler Birliği şimdiye kadar var olsaydı, dünyadaki her türlü krizden kaçınıyor olabilirdik" dedi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.
Sputnik'in haberine göre, Ukrayna’da askeri bir krizin olmaması için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Lukaşenko, “400 kilometrelik sınırı, sınır muhafızlarımızla kapatmayı ve Ukrayna’ya başka yardımlar sunmayı teklif etmiştim. Rusya bunu kabul etti, ama Ukrayna karşı çıktı. Neden mi? Çünkü Batı, Ukrayna’yı savaşa sürükledi” dedi.
Lukaşenko, Ukrayna’nın Batı’dan önce Belarus’a karşı yaptırım uyguladığını ve Belarus’un Ukrayna üzerinden uçması olasılığını ortadan kaldırmıştı.
Belarus lideri, Minsk’in hiçbir zaman askeri eylemleri desteklemediğini, desteklemeyeceğini söyledi.
"SOVYETLER BİRLİĞİ OLSAYDI..."
Lukaşenko, “Sovyetler Birliği şimdiye kadar var olsaydı, dünyadaki her türlü krizden kaçınıyor olabilirdik. Batı ve Amerika’nın her zaman Sovyetler Birliği’nin tutumunu hesaba katması gerekirdi. Dünya çok kutupluydu, her kutup bir diğeriyle denge içindeydi. Şimdi dünyada olanların sebebi tek kutupluluk, ABD’nin gezegenimizi tekel altına alması” dedi.
Lukaşenko, ABD yönetimi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arar ve çatışmaların durdurulmasını söylerse bunun yapılacağını ifade etti.
Belarus liderine göre, ABD bu yönde tavır sergilerse Ukrayna’daki askeri eylemlerin çok hızlı bir şekilde biteceğini ifade etti.
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