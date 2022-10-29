Macaristan'da 'acil durum' uzatıldı
Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı.
Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkeye yönelik içerdiği tehditlere karşı hızlı kararlar alabilmek amacıyla ilan edilen "acil durum" uygulaması uzatıldı.
Hükümete bağlı Bilgilendirme Merkezinden (KTK) yapılan açıklamada, Macaristan'ın komşusu Ukrayna'daki savaşın devam ettiği, savaş nedeniyle ortaya çıkan insani felaketin Macaristan'ı olağanüstü bir duruma sokması nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durumun süresinin uzatılması kararı alındığı kaydedildi.
Açıklamada, 180 gün uzatılan acil durumun, hükümetin savaştan kaçanlara yardım etmesinin yanı sıra Macaristan'ın fiziksel, ekonomik ve enerji arz güvenliğini korumak için verimli ve hızlı karar vermesinin yasal çerçevesini oluşturduğu belirtildi.
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