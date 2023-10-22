Macron ve Rutte yarın İsrail'e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gidecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 22:57
Macron ve Rutte yarın İsrail'e gidecek
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gidecek.

Açıklama şu şekilde: 

"Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Başbakan, liderlere Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin ortadan kaldırılması yönünde halkın birlik ve kararlılığını anlatarak, İsrail'in Hamas'a karşı kazanacağı zaferin tüm dünya için bir zafer olacağını söyledi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek."


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