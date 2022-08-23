Macron'dan Rusya çıkışı: Hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu göstermeyin
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası topluma, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısında bulundu.
Fransız basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kırım Platformu Zirvesi'nde yayınlanan video mesajında, uluslararası toplumu, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısında bulunduğunu aktardı.
Emmanuel Macron'un, "Rusya'yı çatışmaları durdurmaya, birliklerini Ukrayna topraklarından geri çekmeye ve barışı yeniden inşa etmek için diplomasi seçeneğini seçme çağrısını yenilediği" kaydedildi.
Macron'un, herkesi "Ukrayna'yı, bu ülkenin toprağı ve geleceğini" korumak için her türlü diplomatik yolu kullanmaya davet ettiği bildirildi.
Macron'un, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukukun normlarını ihlal ettiğine vurgu yaptığı aktarıldı.
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