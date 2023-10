Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasında tepki çeken diyalog: 'Buradan ev almalısın'

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le, Ürdün'ün başkenti Amman'da görüştü.

Görüşme öncesinde Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasındaki 'samimi' diyalog sosyal medyada gündem oldu.

“BURADAN EV ALMALISIN”

Blinken, "Bay Başkan sizi tekrar gördüğüme sevindim" sözlerine Abbas, gülerek "Buradan ev almalısın" diyerek karşılık verdi. Blinken aynı şekilde gülerek "Ev almayı düşünüyorum" dedi.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas greets U.S. Secretary of State Antony Blinken during his ongoing diplomacy tour in the Middle East.



Abbas: “You could have a house here.”



Blinken: “I’m thinking about it.” pic.twitter.com/iMopu7bfuQ