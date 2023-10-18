Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasında tepki çeken diyalog: 'Buradan ev almalısın'
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşmesi öncesinde 'şakalaştı'. Abbas, Blinken'a gülerek "Buradan ev almalısın" dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le, Ürdün'ün başkenti Amman'da görüştü.
Görüşme öncesinde Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasındaki 'samimi' diyalog sosyal medyada gündem oldu.
“BURADAN EV ALMALISIN”
Blinken, "Bay Başkan sizi tekrar gördüğüme sevindim" sözlerine Abbas, gülerek "Buradan ev almalısın" diyerek karşılık verdi. Blinken aynı şekilde gülerek "Ev almayı düşünüyorum" dedi.
Palestinian Authority President Mahmoud Abbas greets U.S. Secretary of State Antony Blinken during his ongoing diplomacy tour in the Middle East.— The Recount (@therecount) October 17, 2023
Abbas: “You could have a house here.”
Blinken: “I’m thinking about it.” pic.twitter.com/iMopu7bfuQ
İsrail saldırılarına destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD'nin dışişleri bakanı ile Abbas'ın şakalaşması sosyal medyada tepki çekti.
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