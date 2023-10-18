Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasında tepki çeken diyalog: 'Buradan ev almalısın'

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşmesi öncesinde 'şakalaştı'. Abbas, Blinken'a gülerek "Buradan ev almalısın" dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 19:52
Abone Ol google-news

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le, Ürdün'ün başkenti Amman'da görüştü.

Görüşme öncesinde Mahmud Abbas ve Antony Blinken arasındaki 'samimi' diyalog sosyal medyada gündem oldu.

“BURADAN EV ALMALISIN”

Blinken, "Bay Başkan sizi tekrar gördüğüme sevindim" sözlerine Abbas, gülerek "Buradan ev almalısın" diyerek karşılık verdi. Blinken aynı şekilde gülerek "Ev almayı düşünüyorum" dedi.

İsrail saldırılarına destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD'nin dışişleri bakanı ile Abbas'ın şakalaşması sosyal medyada tepki çekti.


Mahmud Abbas filistin Filistin-İsrail israil filistin çatışması

İlgili Haberler

Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas'ın torunu, Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer anlatıyor...

Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas'ın torunu, Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer anlatıyor...
Son dakika... Erdoğan kabine toplantısına ara verdi, Filistin lideri Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

Son dakika... Erdoğan kabine toplantısına ara verdi, Filistin lideri Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

En Çok Okunan Haberler