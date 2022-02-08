Mali, Fransız gazeteciyi sınır dışı etti
Mali'deki askeri cunta yönetimi bir Fransız dergisi muhabiri Benjamin Roger'ı sınır dışı etti.
Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger'nin Mali'den sınır dışı edildiği bildirildi.
Jeune Afrique'ten yapılan açıklamada, Paris'te ikamet eden ancak 6'yı 7 Şubat'a bağlayan gece, Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaşan Roger'nin kaldığı otelde gözaltına alındığı belirtildi.
Roger'nin geçerli bir vizeyle ülkeye girdiği ve gazeteci kimliğini gizlemediği vurgulanan açıklamada, Fransız gazetecinin polis merkezindeki sorgusunun ardından sınır dışı edildiği bildirildi.
Jeune Afrique'in olayı kınadığının altı çizilen açıklamada, bu kararın hem haksız olduğu hem de haber alma özgürlüğünü engellediği ifade edildi.
2018'DE DE YAŞANDI
Mali'de en son 2018'de Fransız RFI radyosu muhabirinin akreditasyonu iptal edilmiş, o tarihten bu yana hiçbir gazeteci sınır dışı edilmemişti.
Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, geçen ay, yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.
FRANSA İLE MALİ ARASINDA GERGİNLİK
Rusya merkezl, Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar, son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.
Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimde darbe ile gelen askeri cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, Mali ile uluslararası toplum arasındaki ilişikileri germişti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.
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