Mali ile Rusya anlaştı: Güvenlik ve istihbarat alanında iş birliği yürütülecek
Mali ile Rusya, güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği anlaşması imzaladı.
Mali Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Daoud Aly Mohammedine'nin, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın davetiyle Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, 2 ülkenin de güvenlik alanında işbirliğini arttırma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Ziyarette 2 bakanın, güvenlik, istihbarat risk ve afet yönetimi, uyuşturucuyla mücadele ve personel eğitimini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladığı kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Ağustos'ta Moskova'da görüşmüş ve iki lider, işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kalmıştı. Rusya tarafı, görüşmenin ardından Mali'ye askeri ekipmanın yanı sıra yakıt, tahıl ve gübre desteği sağlayacağını açıklamıştı.
Rusya, kasım başında Mali'ye 60 bin ton hidrokarbon, 35 bin ton gübre ve 25 bin ton buğday göndermişti.
Ekim ayında Putin, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile yaptığı telefon görüşmesinde, terörle mücadelede Mali'ye yardım edeceklerini söylemişti.
Albay Assimi Goita'nın Mayıs 2021'de darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından Rusya ve Mali arasında özellikle askeri alanda yakınlaşma başlamıştı.
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