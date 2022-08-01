Mali'den Macron'a tepki: Etnik nefreti kışkırtıyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:45

Mali'deki geçiş hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümeti suçlayan "paralı askerlerle iş birliğine ve belirli bir etnik grubu hedef almasına" ilişkin açıklamalarını kınadı.

Geçiş hükümeti, Macron'u "etnik nefreti" kışkırtmaya çalışmakla suçlayarak, "Geçici hükümet, Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 28 Temmuz 2022'de Gine-Bissau'da yaptığı gezi sırasında yaptığı açıklamaları derin bir memnuniyetsizlikle öğrenmiştir. Bu nefret dolu açıklamaları şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Fransa'nın, ulusal ve uluslararası kamuoyuna "etnik nefreti kışkırtmaması ve Malililer arasında bir arada yaşama ve uyumu engellemesi muhtemel bu tehlikeli suçlamalar yapmaması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Ruanda Katliamı anımsatılarak, "Fransa'nın Ruanda'daki Tutsi soykırımındaki rolünü ve olumsuz sorumluluğunu hatırlaması Başkan Macron için önemlidir" açıklamasında bulundu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Emmanuel Macron, Gine-Bissau gezisi sırasında geçiş hükümetini "paralı askerler tarafından işlenen ve BM raporlarında belgelenen gasp eylemlerine" atıfta bulunarak paralı askerlerle iş birliği yapmakla suçladı.

Macron ayrıca, Mali güvenlik güçlerini hedef alarak, "terörle mücadele ve Fulani halkını hedef alma kisvesi altında sistematik şiddet" gerçekleştirdiklerini öne sürdü.