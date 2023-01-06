Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’ya silah yardımının barışa giden yol olduğu yönündeki sözlerine İngiliz yazar George Orwell’in 1984 romanından alıntıyla yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 09:53
Medvedev’den Stoltenberg’e Orwell’li yanıt
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, witter hesabından yaptığı paylaşımda, “İşe bak sen! Stoltenberg’in sözlerine göre, silah aslında barışa giden yol. Gerçekten de 'geçmiş silinmiş, silinen unutulmuş, yalan gerçek olmuş'. George Orwell, 1984” diye yazdı.

Sputnik'te yerl alan habere gçöre ,daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının çatışmanın sonunu yaklaştırdığını ve barışa giden yol olduğunu dile getirmişti.


Rusya Ukrayna Orwell

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