Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’un telefonu hacklendi!
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cep telefonlarından birinin ve e-posta adresinin hacklendiğini doğruladı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent Meksiko'da düzenlenen basın toplantısında, telefonunun hacklendiğine dair New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bunu doğrulayan Sheinbaum, "Telefonumu ve e-posta hesabımı hacklediler. Apple hemen Meksika Dijital Dönüşüm Ajansını aradı, onlar da hacklendiğimi hemen fark edip gerekli önlemleri aldılar ve durumu derhal gözden geçirdiler" dedi.
Sheinbaum, hacklenen cep telefonu ve e-posta adresinin eski olduğunu belirterek, "Pek çok insanda bu telefon numarası var ama bu, benim kişisel iletişimim için kullanmadığım bir telefon" diye konuştu.
Devlet Başkanı Sheinbaum, bunu kimin yaptığını henüz bilmediklerini ancak araştırdıklarını ifade etti.
NYT'de yer alan haberde, Sheinbaum'un telefonu ve e-posta adresinin hacklendiği iddia edilmişti.
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