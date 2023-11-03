Mescid-i Aksa'da dördüncü cuma: Gaz bombasıyla müdahale edildi

Gazze'ye yönelik saldırıların gölgesinde Mescid-i Aksa'da dördüncü Cuma namazı kılmayı bekleyen Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Filistinlilerin bölgeye girişine yine izin verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:11
Mescid-i Aksa'da dördüncü cuma: Gaz bombasıyla müdahale edildi
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İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da dördüncü Cuma namazı kılınması beklenirken, Filistinliler yine müdahale ile karşı karşıya kaldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde müdahale önlemlerini artırarak çevredeki Filistinlilerin bölgeye girişine izin vermedi.

Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde bekleyen Filistinliler cuma namazını sokakta ve caddelerde kıldı.

İsrail polisi cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği biliniyor.

Protesto olaylarına karşı tetikte bekleyen İsrail güçleri, söz konusu yaş şartı dayatması altında bulunmayan kişilere de kimlik kontrolü yaparak içeri alıyor.


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