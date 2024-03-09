Michael Gambon'un vasiyeti ortaya çıktı

Harry Potter serisinde hayat verdiği "Albus Dumbledore" karakteriyle tanınan Michael Gambon, Eylül 2023'te hayatını kaybetmişti. Vasiyeti açıklanan usta oyuncunun servetinin tamamını 61 yıllık eşi Anne Gambon'a bıraktığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:10
Michael Gambon'un vasiyeti ortaya çıktı
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İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon, geçtiğimiz sene 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

"Sir" ünvanlı, İrlandalı oyuncunun vasiyeti 5 Mart Salı günü açıklandı. Daily Mail'in eriştiği üç sayfalık belgede, Gambon'un; uzun süredir kız arkadaşı olan Philipa Hart'a hiçbir şey bırakılmadığı ortaya çıktı.

Ekonomim'in aktardığına göre, set tasarımcısı olan Philipa Hart, Michael Gambon'la 2000'de "Longitude"un çekimleri sırasında tanışmış ve çiftin Tom (17) ve William (15) adında iki çocukları olmuştu.

Ünlü ismin 20 yıl boyunca zamanını eşi Anne Miller ve uzun süre ilişki yaşadığı kız arkadaşı Hart arasında paylaştırdığı biliniyor.

Vasiyete göre; Gambon'un Hart'tan olan çocukları 10 biner sterlin (yaklaşık 406 bin TL) ve birer ödül aldı. Her ikisine de Büyük Britanya Variety Club'ın gümüş kalp şeklindeki sahne oyuncusu ödülü bırakıldı.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Hart'a vasiyetten hiçbir şey bırakılmadığı anlaşıldı. Ünlü oyuncunun vasiyetinde bıraktığı miktarın, ölümünden önce satın alınan ve aile üyelerine ait varlıkları içermediği de ortaya çıktı.


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