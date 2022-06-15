Miçotakis'ten Türkiye'ye mesaj: Erdoğan ile buluşmalı ve konuşmalıyız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CUmhurbaşkanı Erdoğan ile "buluşmanın ve konuşmanın" gerekli olduğunu dile getirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT’e verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, görevi süresince Türk-Yunan ilişkilerinde çok sayıda dalgalanmaya şahit olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mart'ta İstanbul’da yaptığı görüşme için, "Erdoğan ile görüşmem gerçekten iyi bir havada geçti. Ben de anlaştığımız gibi, gerginliği bir kenara bırakıp, iki ülke arasındaki pozitif gündeme odaklanabileceğimizi bekliyordum" şeklinde konuştu.
'TÜRKİYE İLE PAYLAŞAMADIĞIMIZ BİR SORUN OLAMAZ'
Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz" dedi.
Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında 'sahada' değil, 'söylemde' büyük bir gerginlik olduğuna işaret ederek, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu.
Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız" ifadesini kullandı.
'YAYILMACI REVİZYONİZME KARŞIYIZ'
Kiryakos Miçotakis, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Yaşadığımız zamanın gereği, başka dönemlerin imparatorluk fantezilerinin konu edildiği yayılmacı bir revizyonizm karşısında nasıl cevap vereceğimizdir” diye konuştu.
Miçotakis, Ukrayna’ya silah göndermenin Yunanistan’ın savunma gücünü olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.
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