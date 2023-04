Miçotakis'ten Türkiye'ye mesaj: Meydan okumalara müsamaha göstermeyeceğiz

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:15

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:15

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı 108 saniyelik videonun sonundaki Tükiye haritasına tepki gösterdi.

Kiryakos Miçotakis, İskeçe'den Türkiye'ye seslenerek, "Eskiden mavi olan ve her zaman mavi kalacak olan bölgeleri, keyfi olarak kırmızıya boyayamassınız. Tarih ve anlaşmalar tahrif edilse de gerçeğin değişmeyeceği bilinmeli" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, her iki ülkede gerçekleşecek seçimleri hatırlatarak, "İlişkilerimiz, seçim savaşının yoğunluğunun bir parçası olmamalı ve Trakya'daki dini azınlığa yönelik nefretle de zehirlenmemeli" diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan'ın, ABD ile yaptığı anlaşmanın Batı Trakya'yı "jeostratejik bir kutup" haline getirdiğini belirterek, bölgede Hıristiyan ve Müslümanların eşit olarak uyum içinde yaşadığını savundu.

Fotoğraf: Ankara-Atina arasında krize neden olan harita

"SAÇMA ŞEYLERLE DİYALOG KURMAYIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Atina'nın Ankara'ya yönelik yardımlarına dikkat çeken Miçotakis, "Benzeri görülmemiş bir doğal afet karşısında Türk halkına ilk yardım eden biz olduk. Aynı anda hem bu iyi niyet eylemini kabul edip hem de bunu provoke edemezsiniz" dedi.

"Tutarlı olduklarını, ancak saf olmadıklarını" vurgulayan Miçotakis, "Her saldırganlığa hazırlıklı bir şekilde karşılık veriyoruz. Saçma sapan şeylerle diyalog kurmayız, ancak her türlü iyi niyet jestini her zaman kucaklar ve karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Miçotakis, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarının sınırlandırılmasından başka bir şey olmayan temel farklılığımızı her zaman uluslararası hukuka uygun olarak incelemeye hazırız. Ancak, egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir meydan okumaya da hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Türkiye'ye çağrı yapan Miçotakis, "Önemli olan, Ege'nin diğer tarafının da sözlerinde dikkatli olması ve umarım iyi niyetlerine sadık kalmasıdır. Her türlü iyi niyet jestine memnuniyetle karşılık verecek ilk taraf biz olacağız" diye konuştu.