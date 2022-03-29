Mikolayiv'de valilik binası vuruldu: Ölü ve yaralılar var
Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak Ukrayna'da bir valilik binasına gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna’daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv’deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Binadan kurtarılan bir kişi, “Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti” dedi.
Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası ilk açıklama
- Kremlin: Abramoviç Rusya ile Ukrayna arasında temasların sağlanmasına yardımcı oluyor
- Kazakistan, Ukrayna'ya ikinci kez insani yardım gönderdi
Video Haberler
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
- WhatsApp kullanıcıları dikkat: 31 Mart son tarih
- Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
- Şeker fiyatları neden artıyor?
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Kılıçdaroğlu’nun avukatı 'Hodri meydan' diyerek duyurdu
- Kar yığınları araçların üstüne düştü
- Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Ceza kesilecek
- Eşini öldüren emekli öğretmen tutuklandı
- Bilecik'te Ramazan pidesine zam!