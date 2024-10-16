Milyonlarca kişi gönüllü askerlik için başvurdu: Düşmanın varlığına son vermeye hazırız

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:28

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang yönetiminden bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre ülke genelindeki 1,4 milyondan fazla gencin Kore Halk Ordusuna (KPA) gönüllü olarak katılmak için 14 ve 15 Ekim tarihlerinde başvuruda bulunduğu bildirildi.

"Ülkenin dört bir yanındaki gençler ve öğrenciler, çatışma manyaklarını ve suçluları sonuncusuna kadar bulmaya ve boğazlarını kesmeye ant içerek orduya katılma ya da yeniden katılma dilekçelerini imzaladı" denilen açıklamada, "Tüm Kuzey Kore, egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doludur" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore’nin insansız hava araçları göndererek Kuzey Kore’nin egemenliğini ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, Kuzey Koreli gençlerin orduya katılmaya yönelik isteğinin düşmana duyulan nefretin ve intikam isteğinin yansıması olduğu vurgulandı.

"Eğer bir savaş çıkarsa, Güney Kore haritadan silinecektir. Düşman savaş istediğine göre, biz de onun varlığına son vermeye hazırız" denilen açıklamada, "Alçak düşmanı yıkımın eşiğine sürüklemeye kararlı olan yükselen neslin intikam hırsı ve orduya katılma isteği zaman geçtikçe artıyor" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçları gönderdiğini iddia etmiş, ülke lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong ise bunun tekrarlanması halinde "korkunç bir felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Son olarak Kuzey Kore’nin Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurması Seul yönetimine gözdağı olarak yorumlanmıştı.