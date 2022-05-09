Mirziyoyev: Dünya daha tehlikeli hale geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı Anma ve Saygı Günü etkinliklerine katıldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı Anma ve Saygı Günü etkinlikleri dolayısıyla Taşkent'teki Zafer Parkı'nı ziyaret ederek, savaşta ölenlerin ve onların ailelerinin anısına dikilen heykele çelenk bıraktı.
Şevket Mirziyoyev, daha sonra parkta savaş gazileriyle bir araya gelerek, gazilerin Zafer Bayramı'nı kutladı.
Görüşmede Mirziyoyev, böyle bir günde kahraman atalarını hatırlayarak onların cesaretlerini bir kez daha takdir ettiklerini belirtti.
Mirziyoyev, "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor. Her dakika bir sınav oluyor. Bu bizi de etkiler mi? Kesinlikle etkiler" diye konuştu.
GAZİLERİN HER BİRİNE 1340 DOLAR PARA ÖDÜLÜ
Ülkedeki 2. Dünya Savaşı gazilerine, 9 Mayıs dolayısıyla 1340'ar dolar (15'şer milyon som) para ödülü verildi.
Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde "Zafer Bayramı" olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Özbekistan'da, bu savaşta ölenlerin anısına "Anma ve Saygı Günü" etkinlikleri yapılıyor.
2. Dünya Savaşı'na katılan 1,4 milyondan fazla Özbekistanlı'nın 500 bine yakını savaşta hayatını kaybederken, 236 savaş gazisi yaşıyor.
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