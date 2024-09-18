Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını duyurdu

Yayınlanma: 18.09.2024 - 07:24

Güncelleme: 18.09.2024 - 07:24

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Mısır'ın Lübnan'ın yanında yer aldığını belirten Abdulati, ülkesinin, yaralıların tedavisi için elinden gelen her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin Lübnan'da yaşanan tehlikeli gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Sözcü Avadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, yaralı masum sivillerin acısını hafifletmek için mümkün olan en kısa sürede acil yardım sağlamak amacıyla Irak sağlık ekiplerinin ve acil durum ekiplerinin kardeş Lübnan'a gönderilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, çağrı cihazlarının patlaması olayında yaralanan Lübnanlıların tedavisi için gerekli her türlü tıbbi yardımın sunulması talimatı verdiğini söyledi.

Safedi, Ürdün'ün, Lübnan'ın güvenliğinin, egemenliğinin ve istikrarının yanında yer aldığını ve Lübnan ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıları tedavi etmek için Lübnan'daki tüm Filistin hastanelerini açarak sağlık çalışanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Debbur, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yaralıların hastanelere kabul edilmesi ve onlara her türlü desteğin sağlanması talimatının yanı sıra Lübnan'daki Filistinlileri yaralılara destek için kan bağışında bulunmaya çağırdığını aktardı.

HAMAS VE HUSİLERDEN DESTEK

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, çağrı cihazlarının patlatılması kınanarak, olay "tüm yasa ve geleneklere meydan okuyan tehlikeli bir suç" olarak nitelendirildi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X platformundan yaptığı açıklamada, Lübnanlıların güçlü olduğunu ve çağrı cihazlarının patlatılması olayından etkilenmeyeceklerini ifade etti.

Husi, "Herhangi bir saldırı yalnızca İslami direnişin siyonist varlığı yenme kararlılığını artıracaktır" ifadesini kullandı.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.