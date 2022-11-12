Moldova, krizle karşı karşıya kaldığını duyurdu: Çok zor bir durum yaşıyoruz
Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nicu Popescu, ülkenin bir milyar avroluk yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nicu Popescu, Paris Barış Forumu'nda konuştu.
Nicu Popescu, ekonomik ve enerji krizleriyle karşı karşıya olan Moldova'nın 1.1 milyar Avroluk mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Popescu, "Çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Rus gaz arzının azalması nedeniyle zorluklar yaşıyoruz. Hükümet alternatif kaynaklar bulmaya çalışıyor, ancak Moldova'nın 1.1 milyar avroluk mali yardıma ihtiyacı var" dedi.
Popescu, Moldova'ya yeni bir yardım paketi verilmesi konusunun 21 Kasım'da Paris'te düzenlenecek olan "Moldova'yı Destek Platformu" kapsamındaki bir sonraki toplantıda ele alınacağını kaydetti.
MOLDOVA'YI DESTEKLEME PLATFORMU
Nisan ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası bir konferansta Fransa, Almanya ve Romanya Moldova'yı Destekleme Platformu'nun kurulduğunu açıkladı.
Dokuz uluslararası örgüt ve 36 ülke Kişinev'e hibe, kredi ve insani yardım olarak 695 milyon avro vaat etti. Platformun ikinci toplantısı Temmuz ayında Bükreş'te gerçekleştirildi.
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