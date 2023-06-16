Mükemmel biçimde yuvarlak olan yumurtanın değeri şaşırttı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:28

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:30

Bazı eşyalar ona biçilen değeri fazlasıyla hak eder. Bazı ürünler harcanan fiziki emek sebebiyle, bazıları da uğrunda harcanan beceri sebebiyle çok değerlidir, bir kısmı ise çok nadir karşılaşılacak cinstendir ve bazen, neden bu kadar pahalı olduklarını anlamak biraz zor olabilir.

Bu son derece nadir rastlanan şeylerden biri de Avustralya’lı haber spikeri Jacqueline Felgate’in, Melbourne’de bir süpermarkette keşfettiği, mükemmel yuvarlaklıktaki bir yumurta.

Alışverisi sırasında keşfettiği yumurta hakkında konuşan Felgate, "Bu mükemmel bulguyu paylaşabileceğimi düşündüm. Yumurta kartonumuzda yuvarlak bir yumurta bulduk ve hızlı bir Google araştırmasından sonra bunun milyarda bir olduğunu fark ettik. Bu yuvarlak yumurta kelimenin tam anlamıyla milyarda bir görülüyor ve bundan önce bulunan son yumurta bin 400 doların üzerinde bir fiyata satılmıştı" dedi.

Birçok insan böyle bir yumurtayla ne yapabileceğini bilemese de ona bin 400 dolar ödedikten sonra yumurtanın içini boşaltıp kabuklarını kuruduktan sonra saklamak mümkün.

EN PAHALI YUMURTA

Her ne kadar bu yumurta bin 400 dolar gibi bir değere sahip olsa da paranın satın alabileceği en pahalı yumurtalardan biri nesli tükenmiş Fil Kuşu'na aittir. Bu yumurtalar yaklaşık 800 yıllık olabilir ve bir tavuk yumurtasının 200 katı büyüklüğünde olup devasa boyutlardadır.

Fil Kuşu'nun yaklaşık 10 metre boyunda ve 440 kg ağırlığında olduğu düşünülmektedir. Madagaskar'a özgü olan bu kuşların nesli yaklaşık 400 yıl önce tükenmiştir. 2013 yılında bozulmamış bir Fil Kuşu yumurtası Christies'de 66 bin 675 sterline (Yaklaşık 2 Milyon TL) satılmıştır.

Ayrıca iyi korunmuş bir dinozor yumurtası da yaklaşık bin 600 sterlin (yaklaşık 48bin TL) kadar alıcı bulmaktadır.