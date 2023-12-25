Mülteci kampında 'katliam': 70 kişi öldü

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:43
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 79’uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.


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