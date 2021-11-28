NATO’nun ‘gerilimi’ düşürme çağrısına Rusya'dan yanıt
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Kovitidi, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Rusya’ya Ukrayna sınırındaki gerilimi düşürme çağrısının ‘alaycı ve inandırıcılıktan son derece uzak’ olduğunu belirtti.
Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Senatör Olga Kovitidi, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Stoltenberg’in Rusya’ya Ukrayna sınırındaki gerilimi düşürme çağrısının ‘alaycı ve inandırıcılıktan son derece uzak’ olduğunu söyledi.
Sputnik'in haberine göre; ABD’yi ‘dünya maskarası’ olarak tanımlayan Kovitidi, bu ülkenin ‘tarafsız statüsünü’ bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.
Rus senatör, ABD'nin Ukrayna'da ‘bu devleti de facto egemenlikten yoksun bırakarak’ darbe düzenlediğini, şimdi de bu ülkede alevlenen çatışmanın suçlularını bulmaya çalıştığını vurguladı.
Kovitidi, “Yerleşik geleneğe göre NATO, suçlama aracı olarak öne çıkıyor. Bu arka planda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'ya sözüm ona ‘Ukrayna çevresindeki gerilimi düşürme’ çağrıları alaycı ve inandırıcılıktan son derece uzak görünüyor” diye sözlerini tamamladı.
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