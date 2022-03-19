New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:39

New York Türkevi'nde, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yılı sebebiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'de vatan savunması yapanların kahramanlıklarına değinerek, "Vatanımızı, bağımsızlığımızı muhafaza edebilmek için büyük bedeller ödedik. Onların fedakarlıklarını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'ndaki önemine değinen Özgür, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde, Türk Amerikan toplumuyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de hizmete girdiği haberini paylaştı.

18 Mart'ın aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olduğunu vurgulayan Özgür, "İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümü vesilesiyle milli şairimiz Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkonsolos Özgür, 18 Mart nedeniyle, 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, PKK, ASALA gibi terör örgütleriyle mücadelede ve FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan savunması için canlarını feda eden asker, sivil ve diplomat şehitleri minnetle andığını ifade etti.

Atatürk Okulu ve Cumhuriyet Okulu öğrencilerinin de şiirler okuduğu törende, KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, daimi temsilcilik ve konsolosluk görevlileri ile Türk vatandaşları hazır bulundu.

