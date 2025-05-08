Nijerya'da doktorlar 3 günlük greve gitti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:30

Güncelleme: 08.05.2025 - 00:30

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. George Ebong, yaptığı yazılı açıklamada, 3 günlük grev kararının, Birliğin üst düzey yetkilileriyle yapılan olağanüstü toplantı sonrasında alındığını bildirdi.

Ebong, hükümetin talepleri karşılamaması durumunda süresiz greve gitme seçeneğini de değerlendirdiklerini belirtti.

100'den fazla doktorun herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alındığını da ifade eden Ebong, bu işten çıkarmaları "insanlık ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Grev nedeniyle kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade belirtildi.