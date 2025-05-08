Nijerya'da doktorlar 3 günlük greve gitti

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde bulunan kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 3 günlük greve başladı.

Nijerya'da doktorlar 3 günlük greve gitti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:30

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. George Ebong, yaptığı yazılı açıklamada, 3 günlük grev kararının, Birliğin üst düzey yetkilileriyle yapılan olağanüstü toplantı sonrasında alındığını bildirdi.

Ebong, hükümetin talepleri karşılamaması durumunda süresiz greve gitme seçeneğini de değerlendirdiklerini belirtti.

100'den fazla doktorun herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alındığını da ifade eden Ebong, bu işten çıkarmaları "insanlık ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Grev nedeniyle kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade belirtildi.


Etiketler: #Nijerya #Doktor #grev

İlgili Haberler

Grev yasaklarının mimarı Erdoğan: ‘Grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk’

Grev yasaklarının mimarı Erdoğan: ‘Grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk’
Narlıdere Belediyesi’nde grev başladı: 350 işçi eyleme geçti

Narlıdere Belediyesi’nde grev başladı: 350 işçi eyleme geçti
İzmir'de Büyükşehire grev kararı asıldı, Konak Belediyesi'nde grev başladı

İzmir'de Büyükşehire grev kararı asıldı, Konak Belediyesi'nde grev başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler