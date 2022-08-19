Nijerya'da rehine operasyonu: 69 kişi kurtarıldı
Nijerya'da silahlı çeteler tarafından rehin alınan 69 kişinin Bauchi eyaletinde kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya'da Bauchi Eyaleti Yerel Yönetim Komiseri Abdulrazaq Nuhu Zaki, son zamanlarda silahlı çetelerin, ülkenin farklı eyaletlerinden Bauchi'ye bağlı köylere sızmaya başladığını belirtti.
Zaki, polisin, eyaletin Den ormanında silahlı kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 69 rehineyi kurtardığını kaydetti.
Zaki, kurtarılan kişilerin nerelerden geldiklerine ilişkin soruşturmalar yürütüldüğünü aktararak, "Bu kişiler soruşturmalar bittikten sonra ailelerine teslim edilecek" dedi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.
Ülkede adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.
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