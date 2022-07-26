Nijerya'da terör saldırısı: 3 asker yaralandı

26 Temmuz 2022 Salı, 09:16

Nijerya Devlet Başkanlığı Korumalar Sözcüsü Yüzbaşı Godfrey Anebi Abakpa, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Bwari-Kubwa kara yolunda korumaların terör saldırısına uğradığını belirtti.

Godfrey Anebi Abakpa, saldırıda 3 askerin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Abakpa, saldırının ordu tarafından başarıyla püskürtüldüğünü belirterek, "Şu anda birliklerimiz, bölgede bulunan teröristleri tespit etmek için çalışmalar başlattı" dedi.

Teröristler, pazar günü yayımladıkları videoda yeni saldırılarında Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kaduna Valisi Nasir el-Rufai ve hükümet yetkililerini hedef alacaklarını belirtmişti.