Nijerya'dan Boko Haram'a operasyon: Gudumbali kasabası kurtarıldı
Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki, stratejik öneme sahip Gudumbali kasabasını terör örgütü Boko Haram'ın elinden geri aldı.
Nijerya ordusu, Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda Gudumbali kasabasını teröristlerin elinden kurtardı.
Borno Yeniden Yerleşim, Rehabilitasyon ve Yapılanma Komiseri Mustapha Gubio, yaptığı açıklamada, ordu tarafından kurtarılan kasabanın yeniden yapılandırma ihtiyacı duyduğunu belirtti.
Gubio, eyalet hükümetinin kasabadaki hem kamu hem de konut yapılarını yeniden inşa etmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!