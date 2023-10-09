Nobel 2023 Ekonomi Ödülü sahibi açıklandı

Nobel 2023 Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:02
Nobel 2023 Ekonomi Ödülü sahibi açıklandı
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İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel 2023 Ekonomi Ödülü'nün "kadınların işgücü piyasasındaki rolünün anlaşılmasına yardımcı olduğu" için ABD'li ekonomist Claudia Goldin'e verildiğini açıkladı.

Jüri, prestijli ekonomi ödülüne layık görülen üçüncü kadın olan Harvard profesörünün "kadınların işgücü piyasasındaki sonuçlarına ilişkin anlayışımızı geliştirdiği için" ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Goldin, bu yıl 11 milyon İsveç Kronu'na (yaklaşık 27 milyon TL) yükseltilen ödülün sahibi oldu.


Nobel ekonomi ödül

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