Nobel 2023 Ekonomi Ödülü sahibi açıklandı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:02

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:02

İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel 2023 Ekonomi Ödülü'nün "kadınların işgücü piyasasındaki rolünün anlaşılmasına yardımcı olduğu" için ABD'li ekonomist Claudia Goldin'e verildiğini açıkladı.

Jüri, prestijli ekonomi ödülüne layık görülen üçüncü kadın olan Harvard profesörünün "kadınların işgücü piyasasındaki sonuçlarına ilişkin anlayışımızı geliştirdiği için" ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Goldin, bu yıl 11 milyon İsveç Kronu'na (yaklaşık 27 milyon TL) yükseltilen ödülün sahibi oldu.