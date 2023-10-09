Nobel 2023 Ekonomi Ödülü sahibi açıklandı
Nobel 2023 Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.
İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel 2023 Ekonomi Ödülü'nün "kadınların işgücü piyasasındaki rolünün anlaşılmasına yardımcı olduğu" için ABD'li ekonomist Claudia Goldin'e verildiğini açıkladı.
Jüri, prestijli ekonomi ödülüne layık görülen üçüncü kadın olan Harvard profesörünün "kadınların işgücü piyasasındaki sonuçlarına ilişkin anlayışımızı geliştirdiği için" ödüle layık görüldüğünü açıkladı.
Goldin, bu yıl 11 milyon İsveç Kronu'na (yaklaşık 27 milyon TL) yükseltilen ödülün sahibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- İsrail'den dünya genelinde 'kırmızı alarm' uyarısı
- Hem Canpolat hem Çelik kazandı
- Artık egzama kabus olmayacak...