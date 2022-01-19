El Salvador Devlet Başkanı Bukele: 'Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 23:57

Bitcoin'i resmi para birimi yapan ilk ülke olan El Salvador Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Nayib Bukele, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, 19-21 Ocak 2022 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi.

El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşecen bu ilk ziyarette, Bukele, Twitter hesabından esprili bir paylaşımla Türkiye'yi selamladı.

"BİTCOİN'İN DİYARI EL SALVADOR'DAN..."

Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret öncesinde, Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Bukele, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" diyerek bir çocukla fotoğrafını paylaştı.

İşte Bukle'nin o tweeti:

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için, eşi Fehmi Pazarlı canlı bağlantıya alınmıştı.

Gülay Pazarlı, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine şu cümlelerle seslenmişti:

“Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım.”

Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başlamıştı.

Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, “Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor” demişti.