Onlarca göçmen Kanarya Adası açıklarında öldü

Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:35

Güncelleme: 16.01.2025 - 13:35

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın (Yürüyen Sınırlar) Sözcüsü Helena Maleno Garzon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adası açıklarında yaşamını yitiren 50 düzensiz göçmenden 44'ünün Pakistan kökenli olduğunu bildirdi.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümetinin Ekolojik Geçiş Bakanı Mariano Hernandez Zapata da bir radyoya verdiği demeçte, "trajedi" diyerek, düzensiz göçmenlerin ölüm haberini doğruladı.

Zapata, Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenler konusunda "çok büyük bir sorun" yaşandığını kaydetti.

Resmi verilere göre, İspanya'ya geçen yıl rekor bir sayıyla 63 bin 970 düzensiz göçmen giriş yaparken, bunların 46 bin 843'ü Kanarya Adaları'na gelmişti.

Caminando Fronteras, denizde kaybolan düzensiz göçmenleri de hesaba katarak, geçen yıl Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan 10 bin 457 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların her 7'sinden 1'inin reşit olmadığını açıklamıştı.