Özbekistan-Kırgızistan sınırında 3 Kırgız öldü
Özbekistan-Kırgızistan sınırında çıkan olayda 3 Kırgız hayatını kaybetti.
Özbekistan-Kırgızistan sınırında çatışma çıktı.
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi'ne bağlı Sınır Koruma Birlikleri'nden yapılan açıklamada, dün Kırgızistan’ın Ala-buka ve Özbekistan’ın Yangikorgan ilçelerinin kesiştiği sınır bölgesinde Özbek sınır koruma görevlilerinin ateş etmesi sonucunda yaralanan 3 Kırgız vatandaşının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayın nedenlerinin netleştirilmesi için Kırgızistan sınır koruma yetkililerinin Özbek mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, tarafların iç soruşturma sonuçlarının ardından görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı. Özbek makamları, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
GEÇEN AY DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Bir grup Kırgız vatandaşı geçen ay Kırgızistan'dan yasa dışı yollarla Özbekistan'a mal kaçakçılığı yapma girişiminde bulunurken, Özbek sınır koruma görevlileri bu kişilere müdahale ederek ateş etmişti.
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