Pakistan’da şiddetli yağış: 5 ölü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 10:47
Pakistan’da şiddetli yağış: 5 ölü
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Pakistan’ın Karaçi şehrini şiddetli yağış ve rüzgar vurdu.

Yetkililer Karaçi’nin Millat kasabasında şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 1 erkek ve 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtirken, Chanesar Goth semtinde de aynı nedenle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şehir genelinde şiddetli yağışlar etkili olurken, Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) yağışların devam edeceğini duyurdu.
Şehirde etkili olan rüzgarın saatte 81 kilometre hızla estiği belirtilirken, yağış nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.


PAKistan yağış hayatını kaybetti
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