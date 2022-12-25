Paris Savcılığı'ndan üç kişiyi öldüren saldırgana ilişkin açıklama
Paris Savcılığı, Fransa'nın Başkenti Paris'te üç kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından açıklamalarda bulundu.
Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.
Paris savcısı, yaptığı son açıklamada, zanlının gözaltı kararının "sağlık nedenleriyle" kaldırıldığını duyurmuştu.
Savcılık tarafından yapılan ve zanlıyı muayene eden doktora dayandırılan açıklamada, "Saldırganın sağlık durumunun, polis gözetiminde tutulmasına uygun olmadığı" belirtilmiş ve zanlı, polis merkezinin psikiyatri revirine götürülmüştü.
Savcılık, olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.
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