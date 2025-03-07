Paris’te bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba ile ilgili yeni gelişme
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, başkent Paris’teki tren raylarında bugün bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Fransa’da bugün bomba paniği yaşandı.
Başkent Paris’teki Gare du Nord tren istasyonuna 2 buçuk kilometre uzaklıktaki tren raylarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın çalışmalar sonucu etkisiz hale getirildiği açıklandı.
"200 KİLOGRAM PATLAYICI İÇERİYORDU"
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot yaptığı açıklamada, bombanın bulunmasının ardından askıya alınan seferlerin yerel saatle 17.00’den itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını belirtti.
Tabarot, "Etkisiz hale getirme operasyonları nihayet sona erdi ve iyi gitti. Bomba 200 kilogram patlayıcı içeriyordu" dedi.
Etiketler: #fransa #paris #Dünya Savaşı
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