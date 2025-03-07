Paris’te bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba ile ilgili yeni gelişme

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, başkent Paris’teki tren raylarında bugün bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Paris’te bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba ile ilgili yeni gelişme
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 20:22

Fransa’da bugün bomba paniği yaşandı.

Başkent Paris’teki Gare du Nord tren istasyonuna 2 buçuk kilometre uzaklıktaki tren raylarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın çalışmalar sonucu etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"200 KİLOGRAM PATLAYICI İÇERİYORDU"

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot yaptığı açıklamada, bombanın bulunmasının ardından askıya alınan seferlerin yerel saatle 17.00’den itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını belirtti.

Tabarot, "Etkisiz hale getirme operasyonları nihayet sona erdi ve iyi gitti. Bomba 200 kilogram patlayıcı içeriyordu" dedi.


Etiketler: #fransa #paris #Dünya Savaşı

İlgili Haberler

Rekoru egale etti: Fenerbahçe Beko Paris'ten zaferle döndü!

Rekoru egale etti: Fenerbahçe Beko Paris'ten zaferle döndü!
Paris Saint-Germain'e üç puan için tek gol yetti!

Paris Saint-Germain'e üç puan için tek gol yetti!
Paris’te ‘Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’ başlıyor

Paris’te ‘Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’ başlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler