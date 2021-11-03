Peskov'dan 'Biden' sorusuna Türkiye yanıtı: Ormanları yanıyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:08

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Rusya’nın iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığı' yönündeki eleştirisini reddetti.

Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) doğrudan katılmamasını eleştirmesi ve Moskova'nın iklim değişikliğine ilişkin konulara liderlik etmediğini iddia etmesi, Peskov’a soruldu.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Buna katılmıyoruz" yanıtını vererek, "Glasgow'daki konferansın önemini kesinlikle yadsımıyoruz. Fakat Rusya'nın iklim konusundaki eylemleri tutarlı ve üstünde ciddi biçimde düşünülmüş eylemlerdir" ifadelerini kullandı.

Biden'ın, kutba yakın bölgelerindeki bitki örtüsüne atıfla, "(Putin'in) tundrası yanıyor, kelimenin gerçek manasıyla tundra yanıyor. Çok ciddi iklim sorunları var, fakat bir şeyler yapma konusunda sessiz" ifadeleri hakkında Peskov, iklim değişikliğinin etkilerinin farkında olduklarını söyleyerek, Kuzey Kutup Bölgesi'nde buzların erimekte olduğunu anımsattı ve Rusya'nın pek çok ülkeye kıyasla çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"FAKAT UNUTMAYALIM Kİ KALİFORNİYA VE TÜRKİYE’DE DE ORMANLAR YANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tundra gerçekten de yanıyor. Fakat unutmayalım ki Kaliforniya ve Türkiye’de de ormanlar yanıyor, başka yerlerde de ormanlar yanıyor. Bu yangınlar, iklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz sonuçlarından biri" dedi.

Diğer yandan Peskov, Rusya'nın iklim değişikliğini yavaşlatma konusunda 'oldukça sorumlu davrandığını, karbondioksit salınım oranlarını azaltmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için uzun vadeli planlar benimsediğini' de sözlerine ekledi.

"PUTİN, BİDEN'A İKLİM KONUSUNDA NELER YAPIYOR OLDUĞUMUZU ANLATACAK"

Ayıca ABD Başkanı'nın söz konusu eleştirilerini, bu planlardan haberdar olmadığı ihtimaliyle açıklayan Peskov, "Bir araya geldiklerinde, Devlet Başkanı Putin iklim konusunda neler yapıyor olduğumuzu Başkan Biden’a anlatabilecek" diye konuştu.

Dün İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda Rusya, Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve Devlet Başkanı Danışmanı Ruslan Edelgeriyev tarafından temsil edilmişti.