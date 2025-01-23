Pezeşkiyan'dan, Erdoğan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı iletti.

Pezeşkiyan'dan, Erdoğan'a taziye mesajı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:21

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Bolu’daki otel yangını nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkına taziyelerini bildirdi.

Pezeşkiyan, Erdoğan'a, gönderdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu’daki bir otelde meydana gelen ve onlarca vatandaşın ve ziyaretçinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan yangını üzüntüyle öğrendim. Başta zatıaliniz olmak üzere, hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybedenler için yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve metanet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."


Etiketler: #bolu #İran #Kartalkaya Kayak Merkezi

İlgili Haberler

Tedbirlerin maliyeti ortaya çıktı: Kartalkaya faciasını 6 bin TL'lik ihmal tetikledi!

Tedbirlerin maliyeti ortaya çıktı: Kartalkaya faciasını 6 bin TL'lik ihmal tetikledi!
Son Dakika... Adalet Bakanlığı Kartalkaya faciasında ölü sayısını 78 olarak açıkladı

Son Dakika... Adalet Bakanlığı Kartalkaya faciasında ölü sayısını 78 olarak açıkladı
Kartalkaya'daki otel ve demokrasimiz aynı gün yanarken...

Kartalkaya'daki otel ve demokrasimiz aynı gün yanarken...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler