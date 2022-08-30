Polonya'dan Almanya'ya eleştiri: Berlin'in 'doğu politikası' kaybetmiş bir politikadır

30 Ağustos 2022 Salı, 09:40

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’ndaki görüşmesinin ardından Fransa Girişimciler Birliği (MEDEF) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Mateusz Morawiecki, toplantıda Almanya’nın doğu politikasını eleştirdi.

Morawiecki, Avrupa’nın hem enerjide hem de diğer birçok alanda güvenilmeyecek ortakların ne kadar risk oluşturabileceğini gördüğünü ifade ederek, "Ortak komşumuz Almanya’nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır. Almanya da bu kaybetmiş politikanın farkındadır" dedi.

Morawiecki, Avrupa içinde birliği tesis etmenin önemine vurgu yaparak, "AB olarak tüm günün zorluklarını birlikte göğüslemeliyiz. İlerlemek istiyorsak, eylemleri değiştirmek durumundayız. Ya Avrupa olarak birlikte çalışıp, yelkenlerimizi açarız ya da hayalet bir gemiye dönüşürüz" dedi.

'MAHŞERİN DÖRT ATLISI'

Morawiecki, bir salgının sonrasında ekonomik krizin ve nihayetinde de Rusya’nın Ukrayna’yı ezmek istediği acımasız bir savaşın yaşandığına değinerek, ufukta bir enerji ve gıda krizinin olduğuna işaret ederek, bunları zamanımızda "mahşerin dört atlısı" olarak nitelendirdi.

Morawiecki ayrıca, "Bugün Rusya’nın ucuz gazının gerçek bedelini Ukrayna kanıyla ödüyor. Çok uzun süredir Rus gazının düşük fiyatı komşumuz birçok ülke için önemli hale gelmiş fakat Fransa hariç" dedi.