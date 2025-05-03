Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini söyledi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:20

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:20

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Prens Harry açıklamasında, ailesinden bazı üyeler ile aralarında çok sayıda anlaşmazlık olduğunu belirtti.

PRENS HARRY KİMDİR?

Prens Harry, 15 Eylül 1984’te Londra’da dünyaya geldi. Kral III. Charles ile Prenses Diana’nın ikinci oğludur. Ağabeyi Prens William’dan sonra İngiliz tahtının beşinci sıradaki varisi olarak anılıyordu. 2018 yılında Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi ve bu evlilikten sonra “Sussex Dükü” unvanını aldı. Çiftin Prens Archie (2019) ve Prenses Lilibet (2021) adında iki çocuğu var.

2020’de kraliyet görevlerinden çekildi ve ailesiyle birlikte ABD’ye yerleşti.

Prens Harry’nin ailesiyle ilişkileri, özellikle Meghan Markle ile evliliğinden sonra bozuldu. Çiftin kraliyet görevlerinden ayrılması “Megxit” olarak adlandırılmış ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. 2023’te yayımladığı “Spare” adlı otobiyografisinde, babası Kral Charles, üvey annesi Camilla ve ağabeyi William hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

2025 yılına gelindiğinde, Harry’nin ailesiyle ilişkileri hâlâ soğuktu. Kral Charles’ın sağlık sorunlarına rağmen Harry ile olan mesafe bir türlü kapanmadı. Eşi ve çocuklarıyla İngiltere’ye dönmek istedi, ancak devlet destekli güvenlik koruması verilmediği için bu planını da gerçekleştiremedi. Harry, bugün eşiyle birlikte Kaliforniya’da yaşıyor ve Archewell Vakfı aracılığıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.