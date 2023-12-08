Putin, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacak
"Anavatanın Kahramanları Günü" dolayısıyla Kremlin'de düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2024 başkanlık seçimleri için aday olacağını söylediği öne sürüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerinin komutanlarından Artyom Joga'ya yeni bir başkanlık dönemi için aday olma planlarını anlattığı belirtildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Sparta Taburu Komutanı Joga'nın Rusya kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verme töreninin katılımcılarıyla yaptığı gayrı resmi diyalog sırasında Putin'den böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.
Joga, Putin'in bunu kabul ettiğini ve aday olacağını söylediğini ifade etti.
Putin'in mevcut başkanlık dönemi gelecek yıl 7 Mayıs'ta sona eriyor.
Rusya'da bir sonraki başkanlık seçimi 17 Mart'ta yapılacak.
Aday olması durumunda Putin, beşinci kez başkanlık için yarışacak.
Seçimi kazanması halinde 2030 yılına kadar altı yıl daha görevde kalacak.
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