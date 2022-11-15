Putin'den yeni dış politika doktrini: Tarihi gerçekler üzerine inşa edeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki politikalarını "tarihi gerçekler" üzerine inşa edeceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Zaferi Organizasyon Komitesi" toplantısında konuştu.
Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki politikalarını "tarihi gerçekler" üzerine inşa edeceğini, bunun bugün için uygulamalı bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Putin, "Gerçeklerin, tarihi gerçeklerin milyonlarca insanın sahibi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, böylece bugünkü davranışlarımızı büyük ölçüde onlara dayandıracak ve geleceğe yönelik politikamızı onlar üzerine inşa edeceğiz, bunun ülkemizde bugün ve gelecek için ciddi, soyut değil ama ciddi, uygulamalı bir önemi var" dedi.
Putin, "İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının temsilcileri tarafından elde edildiğini kesinlikle unutulmaması" gerektiğini belirtti.
Putin, "Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmadık ve unutmayacağız. Aynı zamanda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki kayıpların %69'unun, neredeyse %70'inin RSFSC (Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti) tarafından verildiği de tarihi bir gerçektir" diye konuştu.
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