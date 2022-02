Putin'in saldırıları başlattığı açıklamasının satır arasında çok sert ifadeler: Bir dizi yeni tip silah...

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulunurken “Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak” dedi.

ABD'Yİ HOKKABAZLIKLA SUÇLADI

Rus lider, ABD'nin Irak'ı işgal ettiğini ve bunu bir hokkabazlıkla yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sonra bunun bir hokkabazlık, blöf olduğu ortaya çıktı. Irak’ta kimyasal silah filan yoktu. İnanılmaz. Libya’ya karşı gayrımeşru askeri kuvvet kullanımı, bu devleti tam bir imhaya götürdü ve devasa bir uluslararası terörizm odağının doğmasına yol açtı. Dahası, Libya trajedisi, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’dan Avrupa’ya kitlesel bir göçe de yol açtı"

"DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇLERİNDEN BİRİDİR"

Öte yandan Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden başka bir açıklama daha geldi. Putin'in ifadelerinde "Bir dizi yeni tip silahta da belirgin bir üstünlüğe sahiptir" ifadesi dikkat çekti.

Putin'in konuşmasının tamamı şöyle:

"Rusya askeri sahaya gelince, çağdaş Rusya, SSCB’nin dağılmasından ve onun potansiyelinin önemli bir bölümünün harcanmasından sonra bile, bugün, dünyanın en büyük nükleer güçlerinden biridir ve dahası, bir dizi yeni tip silahta da belirgin bir üstünlüğe sahiptir.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni derhal silahlarını bırakmaya ve evlerine gitmeye çağırıyorum. Ukrayna ordusunun bu talebi yerine getirecek bütün personeli askeri harekat alanının engel olunmaksızın terk ederek ailelerine dönebilir. Olası kan dökülmesinin bütün sorumluluğu, tamamen, Ukrayna topraklarında yönetmekte olan rejimin vicdanına yüklenecektir. Şimdi, meydana gelmekte olan hadiselere karışmak için cezbeye kapılabilecek olanlara çok önemli birkaç söz. Kim bize engel olmak ister, dahası, kim ülkemize ve halkımıza tehdit oluşturmak isterse, Rusya’nın cevabının derhal geleceğini ve sizi, tarihinizde henüz hiç karşılaşmadığınız sonuçlara götüreceğini bilmelisiniz.

"İZİN VERİLEMEZ"

Hadiselerin her türlü gelişimine hazırız. Bütün zaruri kararlar alındı. Sesimin duyulduğunu ümit ediyorum. Son ana kadar, bizi kendi menfaatleri için kullanmak, geleneksel değerlerimizi imha etmek ve bize, halkımızı içten kemirecek olan kendi sözüm ona değerlerini, kendi ülkelerinde saldırgan şekilde yerleştirdikleri ve insan tabiatıyla çeliştiği için doğrudan doğruya yozlaşma ve dejenerasyona götüren mekanizmaları empoze etmek girişimleri kesilmedi.

Bunun olmasına izin verilemez. Bu, hiçbir zaman, hiç kimsenin başına gelmiş değildir. Şimdi de olmayacak. ABD ve müttefikleriyle, Avrupa’da güvenliğin ve NATO’nun genişlemeyeceğinin ilkeleri üzerine müzakere etmek için tekrar tekrar girişimlerde bulunduk. Hepsi boşuna. ABD’nin tutumu değişmiyor. Rusya ile, bizim için kilit önem taşıyan meselede müzakere etmeyi zorunluluk kabul etmiyor, kendi amaçlarını kovalıyor, kaygılarımızı ihmal ediyorlar. Bu durumda, bundan sonra ne yapacağımız, neyi bekleyeceğimiz sorusu doğuyor.

Otuz yıl boyunca önde gelen NATO ülkeriyle Avrupa’da eşit ve bölünmez bir güvenlik ilkeleri üzerine ısrarla ve sabırla müzakere etmeye çalıştığımız iyi biliniyor. Tekliflerimize cevap olarak devamlı olarak ya sinik bir sahtekarlık ve yalanla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştık; bu arada Kuzey Atlantik İttifakı, bizim bütün protestolarımızaz ve kaygılarımıza rağmen mütemadiyen genişliyor, askeri cihaz ilerliyor ve sınırlarımıza bitişecek kadar yaklaşıyor.

"KABUL ETMEYENLER DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKERTİLİYOR"

Bütün bunlar neden oluyor? Kendisinin biricik olduğu, yanılmaz olduğu, kendisine her şeyin caiz olduğu tutumuyla, bu küstahça konuşma tarzı nereden geliyor; sizim endişelerimize ve tamamen kanuni taleplerimize yönelik gözardı eden, aldırmaz tutum nereden geliyor? Eski görüşmeler, mutabakatlar artık fiilen işlemiyor, dil dökmelerin ve ricaların faydası yok.

Hegemonu, iktidardakileri hoşnut etmeyen her şey arkaik, eskimiş ve gereksiz ilan ediliyor. Oysa tersine, onlara avantajlı görünen her şey, eksiksiz hakikat olarak servis ediliyor, ne pahasına olursa olsun, en kaba yoldan ve her türlü vasıtayla bastırılıyor. Kabul etmeyenler dizleri üzerine çökertiliyor.

"HOKKABAZLIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Fiilen her yerde, batının kendi düzenini tesis etmek için gittiği dünyanın bütün bölgelerinde sonuçta kanlı, iyileşme bilmez yaraların, uluslararası terörizm ve ektremizm çıbanlarının kaldığı izlenimi hasıl oluyor. Bahane olarak güya Irak’ta kitle imha silahlarına dair ABD’nin elinde bulunan güya güvenilir istihbaratı seçtiler. Buna kanıt olarak ABD dışişleri bakanı bütün dünyanın gözlerinin önünde içinde beyaz bir toz bulunan test tüpünü salladı ve herkesi, bunun Irak’ta hazırlanan kitle imha silahı olduğuna temin etti.

Sonra bunun bir hokkabazlık, blöf olduğu ortaya çıktı. Irak’ta kimyasal silah filan yoktu. İnanılmaz. Şaşılacak şey, ama olgu, olgudur. Devletin en yüksek seviyelerinden, en yüksek tribünden yalan söylendi. Libya’ya karşı gayrımeşru askeri kuvvet kullanımı, bu devleti tam bir imhaya götürdü ve devasa bir uluslararası terörizm odağının doğmasına yol açtı. Dahası, Libya trajedisi, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’dan Avrupa’ya kitlesel bir göçe de yol açtı. Suriye için de benzer bir kader hazırlamışlardı. Batı koalisyonunun bu ülke topraklarındaki, Suriye hükümetinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin rızasını almadan yürüttüğü askeri faaliyetler, saldırganlık ve askeri müdahaleden başka bir şey değildir. Hiç kimsenin, ülkemize yapılacak doğrudan bir saldırının bozguna ve her tür potansiyel saldırgan için korkunç sonuçlara yol açacağından kuşkusu olmamalıdır.

Dünya hakimiyeti iddiası güdenler, açıkça, karşılığını görmeksizin, ve altını çiziyorum, hiçbir temeli olmaksızın bizi, Rusya’yı düşman ilan ediyorlar. Gerçekten de büyük mali, bilimsel-teknolojik ve askeri olanaklara sahipler. Bunu biliyoruz ve iktisadi sahada bize yönelik devamlı seslendirilen tehditleri de tıpkı bu küstah ve kesintisiz şantaja karşı kendi olanaklarımız gibi objektif şekilde değerlendiriyoruz. Bunları illüzyona kapılmaksızın, son derece realist şekilde değerlendiriyoruz. Askeri sahaya gelince, çağdaş Rusya, SSCB’nin dağılmasından ve onun potansiyelinin önemli bir bölümünün harcanmasından sonra bile, bugün, dünyanın en büyük nükleer güçlerinden biridir ve dahası, bir dizi yeni tip silahta da belirgin bir üstünlüğe sahiptir"