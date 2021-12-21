Rai Tayfunu’nda acı büyüyor
Filipinler’in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu’nun yol açtığı afette yaşamını yitirenlerin sayısının 375’e yükseldiği bildirildi.
Ülkede son yıllarda görülen en şiddetli doğal afetlerden biri olan tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu. Afetten 780 bin kişi etkilenirken, bunlardan 400 bininin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi. Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.
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