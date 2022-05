Rus kanaldan 'nükleer silah' önerisi

BBC Editörü Steve Rosenberg'in twitter paylaşımına göre, Rusya devlet televizyonu olan Russia 1 kanalının suncusu Dimitri Kiselyov, Finlandiya ve İsveç'in verdiği NATO kararlarının ardından Rusya'nın sınıra nükleer silah konuşlandırılmasını önerdi.

Dimitri Kiselyov, "NATO'ya katılmak için resmi nedenleri korku ancak NATO'da daha fazla korkuları olacak. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam erken İsveç ve Finlandiya, güvenlik garantisi için NATO'ya katılma kararı aldı.

Russian state TV on Finland/Sweden wanting to join Nato:“Their official reason is fear. But they’ll have more fear in Nato. When Nato bases appear in Sweden & Finland, Russia will have no choice but to neutralise the imbalance & new threat by deploying tactical nuclear weapons.” pic.twitter.com/lZ2dz0Q1oC