Rusya Devlet Başkanı Putin, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:40
Rusya Devlet Başkanı Putin, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Goita'nın telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Rusya ile Mali arasındaki ilişkilerin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Sahel-Sahra bölgesindeki durum istişare edildi. Taraflar, ticaret, ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı istekliliklerini yinelediler. Mali tarafı, çok yönlü yardımlarından dolayı Rusya’ya teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.


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